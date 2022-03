Il Catania è ufficialmente  di Benedetto Mancini

Benedetto Mancini ha preso il ramo d'azienda sportivo del Calcio Catania

Il Tribunale etneo ha sciolto ogni riserva e dopo aver fatto le opportune valutazione di competenza, ha ufficialmente consegnato le chiavi del Catania all'imprenditore laziale, Benedetto Mancini. Dopo la delusione dei tifosi seguita al fallimento dello scorso 22 dicembre e dopo ben due aste andate deserte, il giorno decisivo per il futuro del club rossazzurro è finalmente arrivato. Dunque ad aggiudicarsi il ramo sportivo del sodalizio di via Magenta, è stato Mancini. Stavolta non ci sono stati intoppi burocratici visto che il capitale sociale della “FC Catania 1946 srl” è stato versato, per l'esattezza 510 mila euro, cifra che rispetta i requisiti del bando. Nell’invito a offrire con gara eventuale, Mancini è stato il solo partecipante. Il rogito è previsto nei prossimi giorni.

LUCI E OMBRE - Adesso Mancini dovrà dimostrare di essere venuto a Catania con un progetto ambizioso smentendo anche le voci insistenti che circolano in città di essere sostenuto finanziariamente da altri soggetti. Dovrà inoltre cancellare un passato fosco che lo ha visto il regista di una sceneggiatura praticamente perfetta facendo leva sulla passione dei tifosi per tentare di accrescere la sua discussa credibilità. Mancini, che è socio unico della "FC Catania 1946 srl", dovrà garantire inizialmente il pagamento delle spese per chiudere la stagione e poi la fideiussione per il debito sportivo di 3 milioni. Poi serviranno tanti altri soldi per l’iscrizione al campionato 2022/23 e progettare la nuova stagione. I 500 mila euro finora versati sono solo un punto di partenza e non di arrivo. C’è il futuro da definire e Mancini dovrà dimostrare di avere le idee chiare con un piano industriale serio che serva per dare continuità all’azienda sportiva. L’ambizione dell’ex presidente del Latina deve essere quella di un rilancio e un investimento concreto di un club nato oltre settantacinque anni fa che porta con sé l’anima calcistica di un’intera città.