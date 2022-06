Il Catania è di Pelligra! Riparte con lui dalla Serie D

L'amministrazione comunale catanese ha accettato l'offerta di Pelligra che diventa il nuovo proprietario del club rossazzurro

L'amministrazione comunale di Catania, ha accettato l'offerta della Pelligra Group di Ross Pelligra che diventa il nuovo proprietario del club rossazzurro. Battute in volata quattro cordate quelle di Luigi Ferlito per conto di Fabio Maestri, Gioacchino Amato per conto di Mmr Cinema, Luca Giovannone per conto di Osmosi Spa e Antonello Mascali per conto di una cordata di imprenditori catanesi, inglesi, coreani e spagnoli. Prezioso il lavoro svolto dall'advisor di Pelligra, Dante Scibilia che a Itasportpress.it ha illustrato il progetto.

Ross Pelligra, imprenditore australiano chairman di Pelligra Group, colosso immobiliare aussie è il nuovo proprietario del Catania. La società etnea ripartirà da lui, dopo il fallimento, dal prossimo campionato di Serie D, per il quale a breve presenterà la domanda di iscrizione.

CHI E’ - Pelligra Gruop è una società immobiliare fondata nel 1960 e rimasta sempre in capo alla famiglia Pelligra, di origine siciliane: in azienda, oggi, è appena sbarcata la quarta generazione. Il presidente - il già citato Ross Pelligra, 42 anni - fa parte della terza e insieme ad altri tre fratelli prosegue il lavoro iniziato dal nonno e continuato dal padre, entrambi nati in Italia, precisamente a Solarino, in provincia di Siracusa.

La company ha fatto fortuna con proprietà commerciali, industriali e residenziali, principalmente nello stato di Victoria, lo stesso in cui ha peraltro sede, vicino a Melbourne. Ma i suoi affari sono dislocati in tutta l’Australia (così come all’estero, per esempio nelle Filippine e in Cina) e si sono concentrati anche sull’impiantistica sportiva: recentemente Pelligra ha infatti acquisito la Titanium Security Arena di Adelaide, casa degli Adelaide 36ers, promettendo di rivitalizzarla con un piano da 30 milioni di dollari. Sempre nella stessa città, il gruppo è diventato proprietario della franchigia di baseball dei Giants.

Sarebbe lungo enucleare tutte le operazioni del sodalizio, ma per quantificare le possibilità dei Pelligra basta citarne una: l’acquisto nel 2019 di due vecchi stabilimenti Ford, sostenuto con un impegno iniziale di riqualificazione di ben 500 milioni di dollari.

COMUNICATO STAMPA COMUNE - Sulla decisione, il Comune ha diramato una nota: “ll sindaco facente funzioni, Roberto Bonaccorsi, d’intesa con l’assessore Sergio Parisi, coadiuvato dai dirigenti e dai funzionari della Direzione Sport e Politiche Comunitarie, al termine di una attenta comparazione fra i cinque progetti candidati a rappresentare la Città di Catania a un campionato della Lnd, ha ritenuto di individuare, tra le candidature pervenute, quello proposto dalla società rappresentata dal Dott. Dante Scibilia. Il progetto del Gruppo Pelligra (piano delle attività sportive, business plan, esame di capacità finanziaria, solvibilità economica, e progetti di sviluppo), è stato ritenuto quello più adatto a soddisfare le aspettative della Città di Catania, in termini obiettivi, di mezzi economici-patrimoniali e di sviluppo infrastrutturale sportivo. L’amministrazione comunale “ringrazia sentitamente tutte le società partecipanti e i loro proponenti, Giovannone, Ferlito, Ilari, Mascali, per la credibilità e la sostenibilità dei progetti presentati. Ciò è la dimostrazione che la nostra Città, quando si propone in maniera seria, senza roboanti annunci, con richieste sostenibili e programmi realizzabili, riesce sempre ad attrarre imprenditori altrettanto seri e progetti concreti. La proposta verrà inoltrata, come prevedono le norme federali, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, che si determinerà in merito. Nei prossimi giorni, compatibilmente con la disponibilità dei rappresentanti del Gruppo Pelligra, sarà programmata una conferenza stampa in Municipio per illustrare il progetto proposto”.

Il Pelligra Group è una società con sede in Australia e insediamenti anche in Cina, India e nelle Filippine, leader mondiale nella pianificazione generale e nella progettazione edilizia e urbana, nel ramo immobiliare (costruzione, proprietà, manutenzione, vendite e leasing “chiavi in mano”), nell’ammodernamento, nella trasformazione e nella ristrutturazione degli edifici, nella realizzazione di aree aziendali ed infrastrutture sportive, alberghiere e turistiche, nella strategia ambientale e nella bonifica.