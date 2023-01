Il Catania in casa sa solo vincere: affondato il Ragusa e + 12 sulle seconde

Il Catania ha cominciato il 2023 nello stesso modo in cui aveva chiuso il 2022, cioè con una vittoria che consente di aumentare il vantaggio su Lamezia Terme e Locri adesso a -12. Ma stavolta a, differenza del match contro il Trapani al quale è stato concesso il primo tempo, la squadra etnea ha messo in mostra la sua potenza tramortendo il Ragusa che è andato sotto di tre reti all'intervallo. Al Massimino i 15.483 mila spettatori hanno visto nei primi 45' i gol di Lodi dal dischetto, poi di Chiarella e il tris di Andrea Russotto con un tiro dalla lunga distanza. Nel primo round la sfida l’ha condotta il Catania contro un remissivo Ragusa. Nella ripresa l'undici di Ferrero ha cercato di spendere meno energie visto l'ampio parziale del primo tempo gestendo la partita. Et voilà, la vittoria è servita. Nove gare vinte di fila in casa e oggi senza subire gol sono un vero marchio di fabbrica.