Il Catania non rinuncia ai playoff: la squadra e il tecnico dicono sì

Il Catania scenderà in campo a luglio per disputare i playoff. E’ questo quello che trapela da Torre del Grifo questa mattina dopo i colloqui di ieri squadra-allenatore-dirigenza. Oggi la fumata bianca che potrebbe essere sancita con l’emanazione di un comunicato stampa. La società etnea ha dato garanzie a tutto lo staff di poter pagare gli stipendi di gennaio e febbraio e poter osservare i protocolli anti contagio con test sierologici e tamponi, ciclo finalizzato al ritorno agli allenamenti collettivi. Il club rossazzurro confida in una breve tempistica per i risultati in modo tale da radunare la truppa agli ordini di Cristiano Lucarelli già a fine settimana o al massimo ad inizio della prossima. Così facendo, i rossazzurri avrebbero a disposizione meno di un mese per preparare i playoff al via l’1 luglio. Il sipario sull’anomala post-season calerà invece il 22 luglio. Per quanto riguarda Torre del Grifo invece è già stata attivato il servizio per sanificare la struttura.

OGGI SCADE IL TERMINE PER PARTECIPARE AI PLAYOFF

In merito ai playoff, scade oggi alle 19 il termine per rinunciare a scendere in campo. Chi lo fa avrà la sconfitta a tavolino, mentre chi si ritirerà dopo sarà sanzionato come da regolamento. Al momento si tirano indietro nel girone A Pontedera (4°) e Arezzo (9°); dovrebbe farli il Siena (5°), che venerdì avrà il -2 e perde tre posizioni. Nel girone B Piacenza (7°), che farà una donazione benefica, e Modena (9°) vanno verso la rinuncia, lasciando così la vittoria rispettivamente a Triestina e Feralpisalò; è incerta la Samb (10a), il cui destino è legato al passaggio di proprietà. Nel C come detto c’è il Catania (6°) che verrà penalizzato di due punti ma nulla cambierà in classifica.

CATANIA GIOCA DUE PARTITE

Il Catania Calcio è impegnato anche su altri campi e non solo quelli in erba: il Tribunale della sez. fallimentare ieri ha chiesto altri documenti alla vecchia proprietà. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tutte le squadre ammesse ai playout parteciperanno: tra queste il Picerno, che però vuole ricorso perché, avendo più di 9 punti sul Rende, in base al regolamento sarebbe dovuto essere salvo. Naturalmente si giocherà a porte chiuse e questo toglierà il vantaggio del pubblico ai club che hanno più sostenitori nei match interni. Saranno sfide equilibrate, non ci sono favorite. Di sicuro il Catania non va per partecipare, giocherà i playoff anche per vincerli, nel calcio non si sa mai.