Il Catania non vince più e non sa difendere: è la fine del Gari…Baldinismo

Una stagione durissima per il tecnico del Catania Baldini

Redazione ITASportPress

Le tavole del baldinismo, in frantumi. Il Catania non sa più difendere, o meglio non ha mai saputo difendere, che a scriverlo viene in mente un ossimoro. Il tecnico Baldini sottolineando che gli errori individuali non sono allenabili addossa tutte le colpe a questi difensori scadenti, bacchettando indirettamente anche chi li ha portati a Catania: il dt Maurizio Pellegrino.

Il dubbio - La deludente prestazione di Andria conferma che la sua squadra non offre più alcuna garanzia. Il Catania è indifeso, vulnerabile, insicuro, frastornato, senza più certezze. In 23 uscite stagionali le clean sheets sono appena 4. Poi 38 i gol subiti di cui 20 nei secondi tempi. Il Catania di Baldini non ha mai avuto persino la strada del difensivismo brutto ed efficace e non ha trovato un nuovo cammino, una nuova dimensione, una realtà confortevole in questo mediocre campionato. E così dopo quasi un anno di idillio celebrati lo scorso dicembre dopo il derby vinto con il Palermo, il mondo rossazzurro è spaccato sulla figura di Francesco Baldini. Il suo Catania non vince da cinque turni ed è precipitato a ridosso della zona playout collezionando brutte prestazioni ed errori tattici grossolani. Non è un bel biglietto da visita per l'asta dell'11 febbraio.

Momentaccio - In momenti diversi sarebbe stato il tempo di cambiare questo allenatore che al momento è bullonato alla panchina etnea solo per la crisi finanziaria del club etneo. I critici di Baldini hanno argomenti validi. Perché se giochi male ti resta solo il risultato, senza vittorie il re è nudo e la noia del gioco speculativo, si fa insopportabile. Le reti su palla inattiva, fioccano, siamo a 15 su calcio piazzato e 10 rigori.

Smarrimento - Lo scorso anno quando a metà marzo rilevò in corsa Peppe Raffaele, Baldini ha cercato di migliorare il gioco della squadra. Dopo il suo debutto vittorioso contro l'Avellino, con doppietta di Russotto e gol di Sarao, la transizione sembrava avviata e vincente. Nella sfida playoff contro il Foggia al Cibali il ko fu cocente, ma questa stagione ha visto un’involuzione, dopo l’estate, segnata dalle partenze di alcuni difensori importanti, tra tutti Silvestri, e dopo tutto è andato in pezzi. I centrali Monteagudo, Claiton ed Ercolani, sono proni a errori frequenti e notevoli. Tale l’insicurezza difensiva è stata ingigantita dalle papere di Stancanpiano.

Confusione a centrocampo - In mezzo Baldini non sa se propendere per l’incontrista Provenzano o l’estro del giovane Cataldi, che ora, che è stato venduto Maldonado, ha più spazio. Davanti la cosa non appare confusa anche se Moro e Russini sono in fase calante. L’attaccante non segna su azione dal derby col Palermo del 12 dicembre, l’esterno invece si è afflosciato nelle ultime partite. Biondi ha fatto qualcosa ma non si è ancora inserito, resta solo la verve di Greco che a centrocampo rende più che in attacco e sicuramente più che in difesa come contro il Catanzaro. I numeri (grazie ai 20 gol di Moro) dicono che è un attacco stellare che sfrutta meglio il contropiede ma stecca se i centrocampisti faticano a manovrare e inventare. In questo Catania non c’è creatività, e stanno mancando anche ritmo, pressione, decisione sulle palle inattive un tempo certezza in attacco e difesa.

L’appello - «Il punto di Andria ci lascia ben sperare per domenica in vista del match contro la Turris. Restiamo uniti. La gente ci stia vicino, abbiamo bisogno del loro appoggio. Sono certo che la squadra risponderà». E' questo l’appello che ripete alla nausea Baldini mentre si fanno largo malumori interni tra chi gioca sempre e chi resta in panchina. Tra chi è stato escluso per scelta tecnica ed è rimasto malvolentieri a Catania non avendo ricevuto offerte. Ci manca solo che Baldini perda lo spogliatoio e sarà veramente la fine del Gari…Baldinismo.