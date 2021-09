Il Catania ‘perde’ Torre del Grifo

Una decisione che la Sigi ha già preso visti i tanti costi mensili

Nel calcio si perde e si vince ma ci sono sconfitte che lasciano il segno. Il Calcio Catania travolto dai debiti vorrebbe privarsi di Torre del Grifo, fino a qualche anno fa un vanto assoluto in tutto il mondo per il club etneo e oggi diventato un peso per la nuova proprietà etnea. La Sigi infatti starebbe decidendo in queste ore se concedere a terzi la gestione di parte della casa del Catania, un edificio polifunzionale con oltre 1.500 mq di superficie coperta su 4 livelli, 2 piscine coperte, 1 campo di calcio a 5 e 1 campo di calcio a 7 in erba sintetica con spogliatoi dedicati, 5 sale per attività di fitness, Ludoteca, Centro Benessere, Sala Congressi, bar, Catania Point, Hair Stylist.

LA CASA NON PIU' AL CENTRO DEL VILLAGGIO - Torre del Grifo Village è il centro sportivo del Calcio Catania dove la prima squadra e il settore giovanile possono disporre di ben 4 campi regolamentari: 2 in erba naturale e 2 in erba sintetica. Per la Sigi non è facile mollare la gestione del centro polisportivo e della riabilitazione ma pare che non ci sono più vie d'uscita viste le tante spese da pagare ogni mese. Anzi propio questa mattina è stato chiesto a tutti i soci di immettere liquidità per ricapitalizzare. Servono circa 500 mila euro subito per andare avanti. Inoltre i soci questa mattina sono stati avvisati che la decisione di cedere in gestione esterna Torre del Grifo è presa essendo arrivata una proposta concreta. Senza il centro polifunzionale, la Sigi avrebbe minor costi mensili anche se verrebbe snaturata la struttura che già ha perso una parte importante destinata a hotel. Su Booking ci si può prenotare e ci sono anche recensioni di ospiti che hanno lasciato un messaggio capendo di trovarsi in un impianto di una squadra di calcio.