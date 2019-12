Il Catania ribadisce: “Rispettate scadenze pagamenti e ogni adempimento fiscale”

Il Catania alza la voce e attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito e sui canali social spiega la situazione relativa al pagamento degli stipendi e di tutte le imposte dovute, rispondendo così ai rumors che la volevano inadempiente. L’ad Pietro Lo Monaco è impegnato con il mercato sia in acquisizione che per le cessioni di calciatori top che non rientrano nel progetto tecnico di mister Lucarelli. Lo stesso Lo Monaco, che ha risanato il debito iniziale di 19 milioni, risalendo fino a meno 4, sta lavorando per continuare a inseguire anche gli obiettivi di campo: rimonta in graduatoria, la finale di Coppa Italia di C da centrare per presentarsi ai playoff da terzi in classifica.

COMUNICATO – “Il Calcio Catania ribadisce che alla scadenza del 16 dicembre 2019 ha regolarmente corrisposto tutti gli stipendi e le imposte dovute. È stata anche rispettata la scadenza del pagamento della seconda rata della “rottamazione” e di tutti gli adempimenti fiscali. Non vi è dunque alcuna udienza, né il 7 gennaio 2020 né in altra data, che riguardi la nostra società”.