Il Catania ribalta lo svantaggio ma poi si fa riprendere dalla Sancataldese

Questa è una Sancataldese dalle sette vite. Parte avanti si fa rimontare dal Catania e poi si aggrappa al risultato fino all’ultimo respiro. Non a caso ha strappato il pareggio alla capolista che forse ha mollato nei minuti conclusivi pensando che il 3-1 a 5’ dalla fine sarebbe bastato. Invece il veleno degli uomini di mister Infantino era nella coda. Un pareggio pirotecnico per 3-3 che lascia tanta amarezza al Catania che pareggia la prima partita di questo strepitoso campionato davanti ai propri tifosi. Sancataldese indigesta visto che aveva eliminato il Catania dalla Coppa Italia e oggi esce dal Massimino con un punto. La squadra di Ferraro ha peccato di presunzione tirando i remi in barca quando ancora mancavano cinque minuti alla fine. Il pareggio non è stato gradito dal pubblico che avrebbe voluto sicuramente la vittoria oggi. Invece il pareggio fa sfumare il record di vittorie.

La capolista ha avuto non un buon approccio subendo il gol degli ospiti e poi ribaltando il risultato nella ripresa. I 14 mila del Massimino hanno spinto la squadra che ha mostrato la superiorità netta nel secondo tempo quando Giovinco e Sarao hanno messo il sigillo sulla pratica che però non è stata chiusa Il tecnico ospite Infantino ha provato a inaridire la manovra avversaria mandando i suoi a pestare i piedi a Lodi e Rizzo e almeno in un momento della gara ci è riuscito ma quando il Catania ha pigiato il piede sull’acceleratore nel muro della Sancataldese si sono aperte le prime crepe abbastanza in fretta. Dopo il gol di Baglione in avvio, il pareggio del Catania è arrivato su autorete di Brumat. La rete del sorpasso l’ha siglata Giovinco al 61’ su calcio di punizione poi due minuti dopo è stato Sarao a segnare la rete del 3-1 con un sinistro che battuto l’estremo difensore Dolenti. Partita di fatto chiusa con il Catania in pieno controllo ma invece la Sancataldese in due minuti ha segnato due gol con Deiana e Bonanno pareggiando la partita.