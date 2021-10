Il Catania scappa l’Avellino lo riprende

Interessante sfida al Massimino con una cornice di pubblico eccezionale

Il Catania pareggia al Massimino contro l'Avellino per 2-2. Rammarico per gli etnei che sono stati raggiunti due volte. Match complicato per i rossazzurri che hanno sofferto la maggiore pressione degli irpini che però si sono fatti infilzare in due occasioni dove la retroguardia di Braglia è stata disattenta. Il solito Moro ha colpito nel primo tempo poi pareggio di Plescia. Nella ripresa invece è arrivato il 2-1 di Claiton e infine Silvestri ha firmato il 2-2 a 3' dalla fine. Catania che non porta a casa tre punti importanti contro un buon Avellino che ha creato tante occasioni.