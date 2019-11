Il Catania si arrende in 10 a Catanzaro e adesso anche per i playoff si fa dura

Ennesimo k.o. esterno del Catania che perde a Catanzaro una partita importantissima per cercare di stare al passo delle grandi del campionato. Un 3-0 che è maturato nella ripresa dopo che il Catania è rimasto in 10 uomini per l’espulsione di Bucolo. Il fattaccio accaduto a fine primo tempo con il centrocampista etneo mandato sotto la doccia dall’arbitro che prima lo ha ammonito per una rissa a centrocampo e poi per una entrata fallosa che però lo stesso calciatore ha ritenuto un provvedimento ingiusto. Fatto sta che il Catania in inferiorità numerica si è sgonfiato concedendo al Catanzaro un uomo in più ma anche la propria fascia sinistra con la catena di destra dei calabresi devastante ad inizio ripresa. Proprio da questa posizione sono giunti i gol del difensore Celiento, del centrocampista Tascone e infine di Nicastro. Il Catanzaro ha vinto con merito dominando anche nelle statistiche: più possesso palla e tiri complessivi. Lucarelli non è riuscito finora a guarire il Catania da trasferta che ha mostrato sicuramente una condizione mentale precaria. La classifica adesso si fa difficilissima per gli etnei che rischiano anche di scivolare fuori dalla lotta per i playoff.

Partita – Lucarelli disegna un Catania con il 3-4-3. Di Molfetta si piazza a sinistra nel tridente con Di Piazza al centro e Mazzarani a sinistra. In mezzo al campo Bucolo con Biagianti centrale difensivo con Esposito e Silvestri. Il Catanzaro parte forte sospinto anche dal forte vento alle spalle. La partita sale di quota e il ritmo delle due squadre è anche elevato. La prima occasione capita sui piedi di Di Piazza che non riesce a sfruttare un errore di disimpegno del portiere Di Gennaro. Poi invece la combina grossa Biagianti che per poco non devia nella propria porta una conclusione di Favalli. Il Catanzaro ha mantenuto più il possesso palla ma gli etnei hanno retto all’urto senza affanni. Poi però la partita si è accesa ed è diventata nervosa. A farne le spese il centrocampista etneo Bucolo che in pochi minuti ha ricevuto due cartellini gialli venendo espulso allo scadere dei primi 45’. Primo tempo che si è chiuso con qualche tiro da lontano e due combinazioni Maita-Kanutè velleitarie.

Ripresa – Nella ripresa Lucarelli ha messo in campo Llama al posto di Di Molfetta. Una mossa che sarebbe servita per dare più equilibrio ai rossazzurri ma invece si è rivelata sbagliata. Pinto infortunato poco dopo ha lasciato il posto a Marchese. Il Catanzaro ha aumentato subito i giri del motore e il Catania è capitolato. Al minuto numero 11’ il difensore Celiento si è inserito benissimo in area e su assist di Tascone ha battuto Furlan in spaccata. I calabresi hanno preso possesso della corsia di destra e proprio da questa catena sono arrivati i maggiori pericoli per gli uomini di Lucarelli. Il raddoppio di Tascone al minuto numero 15’ ha steso il Catania che si è sciolto nel primo quarto d’ora della ripresa. Poi la squadra di Grassadonia ha mantenuto più il pallino del gioco arrivando in diverse occasioni dalle parti di Furlan senza però centrare il bersaglio. Da segnalare al 90′ una conclusione di Llama respinta da Di Gennaro e poi prima del triplice fischio dell’arbitro il 3-0 di Nicastro. Bottino pieno dei calabresi che oggi hanno mostrato qualcosa di più degli ospiti apparsi in condizione mentale davvero precaria. La cura Lucarelli finora non ha dato frutti e i limiti della squadra sono emersi ancora una volta.

Tabellino

CATANZARO-CATANIA 3-0

Marcatori: Celiento al 56′, Tascone al 60′, Nicastro al 93′

Catanzaro (3-4-3): Di Gennaro; Favalli (dall’81’ Nicoletti), Martinelli, Maita; Celiento, Tascone (dall’87’ Risolo), Statella (dal 73′ Urso), Pinna; Kanoute (dall’81’ Fischnaller), Nicastro, Casoli. A disposizione: Mittica, Adamonis; Calì, Giannone, Riggio, Di Livio, Figliomeni, Quaranta. Allenatore: G. Grassadonia.

Catania (3-4-3): Furlan; Silvestri, Biagianti (dal 61′ Barisic), Esposito; Biondi, Bucolo, Rizzo, Pinto (dal 50′ Marchese); Mazzarani, Di Piazza, Di Molfetta (dal 46′ Llama). A disposizione: Martinez; Noce, Lodi, Curiale, Catania, Distefano, Fornito. Allenatore: C. Lucarelli.

Ammoniti: Bucolo (Ct), Kanoute (Cz), Celiento (Cz), Maita (Cz), Urso (Cz)

Espulsi: Bucolo (Ct)

Note: calci d’angolo 11-3; recupero 2′ p.t.; 3′ s.t.