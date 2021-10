Il Catania si esalta: Moro, Russini e Greco affondano il Monterosi

Quarta vittoria in campionato del Catania che a Viterbo ha avuto vita facile contro il Monterosi

Importante successo del Catania che a Viterbo ha battuto il Monterosi Tuscia con il punteggio di 4-1. Come al solito grande prova di Luca Moro alla terza doppietta in campionato, ma in attacco bene anche Russini con un bel gol su punizione. In rete anche Greco su assist di Moro. La squadra di Baldini ha servito la migliore prestazione in trasferta dominando un avversario per tutti i 90' surclassato anche a livello di qualità tecnica visto che il divario è apparso evidente. La squadra di D'Antoni in difesa ha commesso gravi ingenuità e in attacco mai si è resa pericolosa. Il Catania ha colpito giocando un match giudizioso dove il ritmo è rimasto basso e dove sono emerse maggiormente le individualità. Per il Catania i migliori in campo sono stati Moro e Provenzano, per gli ospiti solo Di Paolantonio.