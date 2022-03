Il Catania va con Russini, Biondi e Russotto: Monterosi Tuscia al tappeto

Vittoria meritata per gli etnei che hanno giocato un match giudizioso

Il Catania torna alla vittoria al Massimino e dimentica le delusioni extra campo. I rossazzurri hanno battuto il Monterosi Tuscia con il risultato di 3-1 e con questa vittoria l'undici di mister Baldini arriva a quota 36 punti allontanandosi dalla zona playout. Match sbloccato da Russini su punizione al 27' poi nella ripresa al 54' raddoppio di Biondi con un preciso tiro e gol di Russotto allo scadere. Tutti gli esterni di ruolo hanno trovato la via della rete questa sera. Costantino su rigore ha accorciato le distanze per il Monterosi al 90. Catania che senza Cataldi e Moro ha giocato un buon match con giudizio e personalità vincendo la partita con pieno merito. Il Monterosi che non ha fatto le barricate si è difeso alto favorendo anche gli strappi di Greco e Russini. Ospiti che hanno cercato di proporre qualcosa in avanti ma da quelle parti per il Catania non sono arrivati pericoli. Greco come al solito è stato il dominatore del centrocampo: strappa, smista palloni per i compagni di squadra e quando può conclude. Dopo il doppio vantaggio il Monterosi Tuscia non ha più avuto la forza per riprendere il risultato. Tanta confusione, tanti tentativi, frutto anche del fatto che il Catania ha protetto bene la propria area, ma mai una manovra lucida ed equilibrata degli ospiti. E al Massimino finisce con il pubblico deluso per l'esito dell'asta ma felice per la vittoria del Catania. Adesso la partita più importante si giocherà lunedì 7 marzo in Tribunale.