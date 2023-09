Il “Massimino” omaggia Puglisi: “Ciao Manuel, adesso dribbla gli angeli”

A pochi giorni dalla triste scomparsa del 22enne Manuel Puglisi (ex calciatore del Catania nel settore giovanile), il "Massimino" ha reso omaggio al ragazzo. In particolare, prima del fischio d'inizio di Catania Foggia, sono stati esposti due striscioni dalla Curva Nord dell'impianto dei rossazzurri: "Adesso dribbla gli angeli, ciao Manuel" - questo il saluto della tifoseria del Catania a Puglisi. Un momento emozionante, che non fa altro che testimoniare il forte legame esistente tra la piazza etnea e l'ex calciatore del vivaio rossazzuro, in passato protagonista con la maglia del Paternò in Serie D.