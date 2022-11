Il massimo con il minimo: al Catania basta un’autorete per battere l’Acireale

Spinto da quasi 15 mila tifosi il Catania ha battuto l’Acireale conquistando l’undicesima vittoria. A decidere la partita è stata un’autorete a fine primo tempo di Cannino. Superare i granata però non è stato per niente facile, anche se le seconde linee di Ferraro non hanno sfigurato. Acireale ordinato che ha concesso poco alla capolista. Il tecnico Ferraro si è affidato al rodato 4-3-3 con Sarno e De Luca ali e Sarao punta centrale. Sull’altra sponda Costantino ha presentato un Acireale con un modulo speculare: un 4-2-3-1 abbottonato, con il solo Arquin in avanti. Non è stato un dominio quello del Catania, che comunque ha tenuto in mano il pallino del gioco mostrando il suo calcio. Nel primo tempo poche occasioni limpide per il Catania che solo in una occasione ha esultato. De Luca ha favorito l’autorete del granata Cennino nel recupero. Nella ripresa il Catania ha cercato di alzare il ritmo e Ferraro ha cambiato diversi uomini. Il secondo gol non è arrivato anche se la capolista non ha mai rischiato. E’ stata una partita difficile ma sono le solite vittorie che decidono il campionato. Il Catania infatti è momentaneamente a + 13 sul Lamezia che ha una partita in meno, sulla Vibonese e sul sorprendente Locri che ha raggiunto l’undici di Novelli e Modica con 22 punti. Applausi per il pubblico rossazzurro che nonostante una giornata ventosa e umida ha sostenuto la squadra per tutti i 90’ di gioco.