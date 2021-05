Inter batte Juventus e Milan nel tifo di parte di catanesi

In provincia e a Catania città batte il cuore per le squadre del Nord

Ancora un'annata da dimenticare per il Catania che cerca disperatamente di uscire dalle sabbie mobili della Serie C dove si trova dalla stagione 2015/16. Ma non tutti i catanesi si disperano visto che in città ci sono tifosi di club di Serie A. Nella provincia etnea sono Inter e Juventus le squadre più tifate seguite dal Milan. Esattamente 9 fanclub attivi nerazzurri e 7 quelli bianconeri. A Catania, Aci Castello, Aci Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Palagonia, Randazzo, Riposto, Santa Maria di Licodia, le sedi dei tifosi dell'Inter. Per la Juve invece fanclub a Catania, Aci Castello, Aci Sant'Antonio, Giarre, Zafferana Etnea, Valverde, Paternò. Il Milan secondo il sito ufficiale aimc.eu, ne ha solo tre: uno ad Acireale poi Caltagirone e Paternò. Ora che la pandemia ha dato una tregua e gli stadi possono essere gradualmente riaperti, le tifoserie di catanesi delle tre big del calcio italiano riprenderanno le trasferte in pullman in direzione Milano e Torino. Tutti loro uniti nella speranza che il Catania torni presto in Serie A e fare il tifo al Massimino per Inter, Milan e Juventus.