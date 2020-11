Inter-Monza, l’ex Catania Carboni firma il gol della vittoria nerazzurra

Un buon Monza esce sconfitto 1-0 dall’amichevole con l’Inter giocata a porte chiuse al Suning Training Center di Appiano Gentile. Prima storica visita al centro sportivo nerazzurro per l’Amministratore Delegato Adriano Galliani, che segue la partita da bordocampo accanto al Direttore Sportivo Antonelli, dopo aver pranzato tra gli altri con l’ex Dirigente del Monza Giuseppe Marotta.

La squadra di Brocchi si presenta senza Boateng, Bellusci, Paletta, Armellino e Gytkjaer, rimasti a Monzello ad allenarsi; di fronte un’Inter che a sua volta schiera diversi giovani. Primo tempo equilibrato, i nerazzurri si fanno vedere con un tiro alto di Darmian, mentre i biancorossi rispondono col bel colpo di testa di Maric al 28′, fuori di poco su cross di Carlos Augusto.

Al 38′ squillo del bomber Primavera Colferai che calcia col destro, Radu blocca.

Nella ripresa il Monza riparte con D’Errico e Sampirisi per Colferai e Carlos Augusto, e dopo un quarto d’ora di gara ancora bloccata, entrano anche Fossati per Barillà e Sommariva per Di Gregorio.

Al 64′ il gol dell’Inter, firmato da una bella conclusione di Carboni. Il Monza non ci sta e si butta in avanti: grande azione al 68′, con cross di Donati e tiro di Maric su cui si supera Radu. Dopo una conclusione fuori misura di Fossati, e un destro a lato del generoso Maric, torna a farsi vedere l’inter, ma Sommariva alza in corner con un grande intervento un colpo di testa in mischia di Bonfanti.

Il forcing finale del Monza non produce il pareggio, ma l’1-0 di misura con diverse assenze consente ai biancorossi di uscire a testa alta da Appiano Gentile. Di seguito la formazione biancorossa.

Di Gregorio (dal 16′ st Sommariva), Lepore, Donati, Scaglia, Carlos Augusto (dal 1′ st Sampirisi), Rigoni, Barberis, Barillà (dal 16′ st Fossati) , Marin, Maric, Colferai (dal 1′ st D’Errico).