Intervista a Izco: “Catania, la C una battaglia. 8 anni in A come vincere tre Champions”

ANNI D'ORO Izco ricorda gli anni del Catania in Serie A: "Sono stati momenti bellissimi che non si potranno mai cancellare e fanno parte della storia di questo club. 8 anni nel massimo campionato per Catania è una impresa fantastica e difficile da ripetersi. Come vincere tre Champions League. I ricordi sono tanti sia belli che brutti ma durante una stagione non sempre va tutto bene però li abbiamo superati lottando tutti insieme e raggiungendo l'obiettivo della salvezza. Con i miei connazionali facevamo gruppo e questo era un vantaggio per tutti. Il Pau Gomez è diventato campione del Mondo e per me è stata una sorpresa. Confesso che non ci avrei mai scommesso perchè mi sembrava impossibile che l'Argentina potesse vincere il Mondiale in Qatar. Il Papu ha vinto tutto e dopo la Copa America e il Mondiale anche con il Siviglia ha alzato l'Europa League. A Catania era arrivato in punta di piedi e non sapeva neanche guidare tanto che si schiantò con la sua macchina sul muro. Ma è un amico e parliamo spesso di quei momenti belli trascorsi a Catania".