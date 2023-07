Intervista a Marino: “Tabbiani, allenare il Catania è diverso dal Fiorenzuola. Per la B…”

“Tabbiani è un ragazzo giovane, ma con le idee ben chiare. Non è stato scelto a caso dal Catania. Logica una cosa…”.

Ossia?

“A livello tattico, ma anche emozionale, è completamente diverso allenare il Fiorenzuola dal Catania. Credo che gli etnei vogliano salire subito. Ma lui non è uno sprovveduto: se ha accettato, è perché si reputa idoneo per affrontare una sfida simile”.

La convince il nuovo corso societario?

“Ho seguito tutto dall’esterno in questi anni, entrare nei particolari non mi è semplice. Ho visto però volti nuovi: questo è positivo. Parlavamo di Tabbiani: lui è giovane e ambizioso. È positivo per il club, ma per tutto il sistema calcio italiano, che una squadra come il Catania faccia coesistere grandi obiettivi con nuovi dirigenti e allenatori che vengono lanciati”.

Proprio per queste ragioni, il Catania potrebbe essere esposto a eventuali rischi rispetto alla promozione immediata prima in Serie B, poi in Serie A?

“È logico che non si può pensare di salire subito. In Lega Pro ci sono corazzate come Benevento, Crotone, Pescara e Avellino. Però Catania è speciale e, lo dico senza ombra di dubbio, è la piazza più emozionale in cui sia mai stato. Per cui mi aspetto di tutto”.