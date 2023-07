Intervista a Novellino: “Catania, giusto puntare sui giovani ma servono idee e conoscenze”

Ovvero?

"Bisogna avere dei bravi giovani ma scovarli non è facile se non hai un grande scouting e un vivaio. I soldi fanno certo, ma non sempre si vince spendendo vedi ad esempio l'Avellino".

I giovani dunque possono essere la chiave giusta, ma lei che conosce Catania che è una piazza esigente avranno il tempo necessario per mostrare le loro qualità?

"Catania è nel mio cuore e sono felice che sia tornato in C. Detto questo penso che con un bravo allenatore che faccia un calcio propositivo e conosca la categoria, i giovani possono esaltarsi a patto però che vengano fatti giocare e non spediti in panchina. Io vedrei bene a Catania una squadra di giovani anzichè gli svincolati perchè se la società vuole costruire un percorso di crescita a medio termine meglio farlo con i ragazzi che con calciatori a parametro zero".

Il Catania vuole vincere il campionato con il modello della sostenibilità

"Meglio allora puntare sui giovani visto che in C se non vinci subito il campionato perdi soldi. Però servono le conoscenze dei settori giovanili in Italia e un centro sportivo per far diventare virtuoso questo percorso sostenibile. Se non hai campi di allenamento è dura costruire un progetto del genere basato sulla sostenibilità".