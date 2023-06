Intervista d.s Pescara Delli Carri: “Catania sì a Chiarella ma a una condizione”

Il futuro dell'esterno d'attacco classe 2002, Marco Chiarella, calciatore di proprietà del Pescara ma che ha concluso una grande stagione a Catania, sembra più deciso dopo le parole dell'agente Carlo Di Renzo proferite alla nostra redazione. Per conoscere invece le idee del club abruzzese, Itasportpress.it ha contattato il d.s del Delfino, Daniele Delli Carri che sul futuro di Chiarella ha detto: “Se la volontà del giocatore è rimanere a Catania, non ci opporremo. C’è da dire che questa è una settimana interlocutoria, con le iscrizioni ai vari campionati, oltre che incontri di diverso genere e natura. Chiarella è un giocatore sotto contratto con noi ed è logico che bisognerà trovare una formula che incontri l’esigenza di entrambe le parti, con totale serenità. Con questa condizione il calciatore può rimanere in maglia rossazzurra". Il Pescara di Zeman dopo essere stato eliminato dal Foggia ai playoff di Serie C ai rigori, la prossima annata ripercorrerà la strada per la Serie B con il tecnico Zeman in panchina. Delli Carri a Itasportpress.it si dichiara sorpreso dall'esito della finale playoff: "Il Lecco in B mi ha sorpreso. Credo che non fosse nemmeno nei loro piani andare in B. In ogni caso, quando succedono queste cose, non c’è che da fare i complimenti per l’obiettivo conseguito".