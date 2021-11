Izco: “Sto pensando di smettere ma prima vorrei vedere il mio Catania…”

Parla il calciatore argentino aprendo all'ipotesi dell'addio al calcio

A 38 anni, per Izco potrebbe essere l'ultima annata da calciatore: "Forse sì, forse no. A 38 anni potrebbe accadere che decidessi di smettere. Vedremo". Ma prima di dire addio, l'argentino ha un desiderio importante, a tinte rossazzurre: "Come vorrei chiudere? Non potendo leggere nel futuro, dico che vorrei intanto un Catania sulla via del rilancio. Non siamo i più forti, ma soprattutto tra poco che rientreranno Piccolo e Pinto attualmente infortunati, potremo dare fastidio a tutti e sarebbe già un risultato prestigioso".