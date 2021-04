Jeda: “Catania, vincere a Catanzaro darebbe slancio in vista dei playoff”

Il Catania contro il Catanzaro domenica prossima alle 12.30 al Ceravolo cercherà di vincere la sua quinta partita di fila. I calabresi non sono al meglio visto che molti calciatori sono risultati positivi al Covid anche se ieri quattro si sono...

Il Catania contro il Catanzaro domenica prossima alle 12.30 al Ceravolo cercherà di vincere la sua quinta partita di fila. I calabresi non sono al meglio visto che molti calciatori sono risultati positivi al Covid anche se ieri quattro si sono negativizzati. L'ex attaccante rossazzurro Jeda ha condiviso il suo pensiero sul match: "I rossazzurri stanno facendo un torneo importante. C'è stato un momento balbettante ma ora ha ripreso a macinare gioco e risultati. Adesso affronterà una delle squadre più difficile del torneo, a parte la Ternana, ovvero il Catanzaro. Riuscisse a vincere, sarebbe sicuramente ottimo, comunque i playoff ormai sono acquisiti ed è una squadra tosta. Dirà la sua in questo finale di stagione". Il Catania in classifica è quinto con 55 punti mentre il Catanzaro è quarto con 58 punti ma con una gara in meno.