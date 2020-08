Jeda: “Palermo e Catania con Boscaglia e Raffaele hanno scelto bene”

Il Catania riparte da mister Peppe Raffaele, una scelta della nuova proprietà che trova l’approvazione di Jeda, ex rossazzurro che si esprime così ai microfoni di TuttoC.com: “Spero che il cambio di proprietà a Catania possa portare dei frutti e soprattutto che abbia un po’ di pace questa società che se lo merita. In merito al tecnico, penso che la scelta di mister Raffaele sia giusta e penso anche che possa fare molto bene glielo auguro perché Catania se lo merita e soprattutto il mister mi sembra quello giusto per quella piazza”. Jeda giudica anche positivamente l’arrivo a Palermo di mister Boscaglia: “E’ una sorpresa però è una scelta giusta, è un allenatore preparato e con grande esperienza, sono convinto che farà bene. Glielo auguro”.