Insufficienza per i calciatori rossazzurri oggi sconfitti al Menti

Sconfitta senza attenuanti per il Catania battuto in casa dalla Juve Stabia per 1-0. Ha deciso la stoccata di Meli nel primo tempo ma la vittoria delle Vespe al di là del minimo scarto è assolutamente meritata. Queste le pagelle ai calciatori del Catania.