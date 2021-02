Juve Stabia-Catania diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juve Stabia-Catania si gioca oggi mercoledì 3 febbraio 2021 alle 20.30 per la 22^ giornata di Serie C. Padroni di casa a quota 26 punti, ospiti a 33 e con la voglia di sognare in grande. Un match che si annuncia ricco di emozioni.

Juve Stabia-Catania, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due allenatori per la sfida in programma questa sera tra Juve Stabia e Catania:

JUVE STABIA (3-5-2): Russo; Mulè, Troest, Esposito; Garattoni, Vallocchia, Berardocco, Mastalli, Rizzo; Borrelli, Marotta.

CATANIA (3-5-2): Confente; Tonucci, Giosa, Silvestri; Calapai, Welbeck, Rosaia, Dall’Oglio, Zanchi; Di Piazza, Sarao.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita tra Juve Stabia e Catania andrà in scena come detto oggi mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 20.30. Appuntamento allo stadio Romeo Menti di Castellamare di Stabia rigorosamente a porte chiuse con nessun tifoso a causa della pandemia di Covid-19.

La visione della gara di Serie C, girone C, sarà disponibile grazie a Eleven Sports, attraverso l’applicazione dedicata scaricabile sulle moderne smart tv. Ovviamente per poter usufruire del servizio bisognerà prima sottoscrivere un abbonamento. Sempre sulla piattaforma, la sfida tra Juve Stabia-Catania potrà essere seguita in live streaming. Basterà collegarsi dal proprio pc al sito di Eleven Sports e selezionare l’evento desiderato dopo aver inserito le proprie credenziali d’accesso. A disposizione anche l’app della piattaforma, scaricabile su smartphone e tablet per sistemi iOS e Android.

Non è prevista la trasmissione in diretta televisiva su Sky, pay per view. Ma la grande novità è rappresentata dalla diretta in chiaro sulla Rai. Infatti, la sfida odierna sarà trasmessa in diretta sulla rete nazionale: la partita sarà visibile in chiaro in diretta tv su Raisport (canali 57 e 58 del digitale terrestre) e in live streaming su internet, sul sito di Raisport sul sito www.raisport.rai.it e sul servizio Raiplay, disponibile sul sito www.raiplay.it e sull’app dedicata.