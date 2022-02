Juve Stabia-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 14:30 la sfida tra le due formazioni di Serie C

Juve Stabia-Catania si gioca oggi, martedì 15 febbraio 2022 alle ore 14:30 per la 27^ giornata di Serie C Girone C. Padroni di casa a quota 33 e che vogliono riscattare la sconfitta contro il Palermo dell'ultimo turno, ospiti reduce dal k.o. interno contro il Picerno e ancora nel caos per via delle vicende societarie.