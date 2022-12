Kosovan spaventa il Catania che nella ripresa ribalta il Trapani

Il Catania si riscatta e dopo il ko esterno di domenica scorsa sul terreno del Santa Maria Cilento torna al successo seppur con qualche sofferenza di troppo. La squadra di mister Giovanni Ferraro ha vinto contro un buon Trapani per 2-1 al Massimino. Ospiti in vantaggio al 33' con Kosovan che ha trasformato un calcio di rigore. Nella ripresa pareggio di Palermo e pochi minuti dopo raddoppio di Rizzo. Primo tempo come spesso accade di sofferenza per i rossazzurri che non hanno trovato con facilità la via del gol. Manovra prevedibile e granata che hanno saputo ribattere colpo su colpo. Il gol del Trapani ha rotto l'equilibrio e mandato all'intervallo la squadra ospite in vantaggio di una rete.