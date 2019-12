La Paganese dei giovani fa a pezzi il Catania (3-1)

Il Catania si sgretola in mille pezzi perdendo 3 a 1 in trasferta con la Paganese nel recupero della tredicesima giornata del girone C di Serie C. E’ nuovamente crisi in casa rossazzurra nonostante le due vittorie consecutive contro i modesti Rieti e Rende. Momento nero di una squadra in confusione senza identità e con poche gambe. Altro che puntare a un posto nei playoff se in trasferta si fanno queste brutte figure. Il Catania piuttosto deve guardarsi in classifica alle spalle da adesso in poi visto che ho mostrato nuovamente la sua fragilità lontano dal Massimino. Etnei tutti in cerchio davanti la propria panchina dopo il triplice fischio con Lucarelli che catechizza i suoi. Non serve però per ritrovarsi. Questo Catania è stato oggi devastata dalla Paganese tornata alla vittoria dopo due mesi davanti ai propri tifosi. Il Catania resuscita anche i moribondi.

La sfida – La Paganese parte forte. Nei primi dieci minuti la squadra di casa crea diverse situazioni interessanti. I biancazzurri sono vivi, aggressivi. Ma non c’è la necessaria concretezza in fase conclusiva. Il Catania, dopo aver fatto la figura del pugile barcollante, a un passo dal kappaò, crolla al 14’ affondata da un rigore di Scarpa per fallo di Marchese. La formazione di Lucarelli non lascia il segno negli ultimi venti metri. Così il finale di primo tempo è segnato da un episodio importante: il raddoppio della Paganese con Stendardo che si issa in area di rigore avversaria e di testa la piazza all’angolino. Catania affondato e senza mai una reazione. Nella ripresa un sussulto etneo con Dall’Oglio che su punizione trova al 50’ l’angolo giusto per realizzare il gol del Catania. Etnei che sembrano tornare in partita ma subiscono la rete del baby Guadagni al 61’. Un tiro del classe 2001 che trova impreparato Furlan e si insacca debolmente all’angolino. Partita che resta in mano della Paganese fino alla fine visto che la reazione del Catania non è arrivata nonostante i cambi di Lucarelli. La sconfitta brucia molto e spegne gli entusiasmi della vigilia nello spogliatoio etneo.

TABELLINO

PAGANESE-CATANIA 3-1

MARCATORI: 13′ Scarpa (rig.), 35′ Stendardo, 50′ Dall’Oglio, 59′ Guadagni

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino (88′ Sbampato), Stendardo, Mattia; Panariello, Caccetta (88′ Bramati), Capece, Scarpa (66′ Calil), Perri; Guadagni (88′ Guadagni), Alberti (65′ Bonavolontà). All. Erra. A disp: Scevola, Carotenuto, Acampora, Dramè, Gaeta, Diop, Musso.

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai (73′ Mazzarani), Silvestri, Esposito, Marchese; Bucolo (84′ Sarno), Dall’Oglio (61′ Lodi); Barisic, Catania (61′ Di Piazza), Biondi (61′ Di Molfetta); Curiale. All. Lucarelli. A disp: Martinez, Pino, Pinto, Noce, Biagianti.

ARBITRO: Tremolada (Monza)

NOTE: 5′ di recupero s.t.; 1′ di recupero p.t.; minuto di raccoglimento in memoria dell’ex Presidente della Paganese Marcello Torre, nel giorno del suo anniversario

AMMONITI: Schiavino, Dall’Oglio, Silvestri, Mazzarani