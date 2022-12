La Sancataldese ferma ancora il Catania che non brilla e pareggia 1-1

Partita Un primo tempo giocato con un parapiglia che non fa onore a nessuno ma questa è la Serie D e il Catania conosceva l’aria che si respirava a San Cataldo avendo già giocato in estate. Squadra di casa che ha iniziato con una aggressività e tanto impeto correndo, pressando e innervosendo l’avversario con falli e plateali simulazioni. La Sancataldese si è ripetuta contro la capolista come in Coppa Italia riuscendo a rendere sporca la partita e rendendo anche difficile per l’avversario imbastire il proprio gioco. Con una gara così nervosa la squadra di Ferraro è stata incapace di dominare cadendo nella trappola dei padroni di casa che adottano una strategia di logoramento in ambito bellico.

Ma ci sta visto che la Sancataldese sa di non poter vincere dal punto di vista tecnico la sfida e allora entra in campo con elmetto e spada. Partita che non si è giocata nella prima parte con tanti falli e tanto nervosismo e con scontri verbali in campo. La Sancataldese ha continuato a martellare con intensità e ruvidezza trovando il vantaggio con il gol firmato da Zerbo all’ottavo minuto che ha sfruttato una incertezza di Rapisarda. Catania costretto a inseguire per la prima volta in questo campionato. I rossazzurri sono pervenuti al pareggio al 23’ con Somma che ha sfruttato una palla inattiva. Poche le occasione per i rossazzurri nel primo tempo, con il solo Vitale dal limite anche se il portiere del Catania Bethers non ha dovuto compiere nessun intervento. Nella ripresa la capolista ci ha provato ed è stato bravo Jefferson protagonista dell’azione offensiva degli ospiti nella ripresa pur non avendo grosse chance. Vitale ci ha provato dalla distanza visto che è mancato il gioco negli ultimi 30 metri. Poco anche la Sancataldese che ha concesso il pallino ai rossazzurri che non hanno creato occasioni da rete. Nonostante quando i padroni di casa hanno calato il ritmo il Catania non è stato pericoloso. Match finito 1-1 inevitabilmente. Catania a + 11 sul Locri che ha vinto a Lamezia Terme.