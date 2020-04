La soddisfazione di Biagianti: “Raccolta fondi un successo. Installato letto di terapia intensiva all’ospedale Cannizzaro di Catania e non solo”

Ha avuto grande successo l’iniziativa benefica di Marco Biagianti, capitano del Catania, per raccogliere fondi per aiutare la sanità catanese in questo periodo di emergenza per il coronavirus. A darne l’annuncio è stato lo stesso calciatore attraverso i propri canali social.

AIUTO CONCRETO – “Con grande gioia vi comunico che grazie alla generosità di tanti, siamo riusciti a raggiungere l’incredibile cifra di 19mila€ che abbiamo trasformato in aiuti concreti donando: 1 Postazione letto di terapia intensiva destinata alla cura dei malati Covid-19 presso l’Unità Operativa di Anestesia/Rianimazione dell’Ospedale Cannizzaro di Catania. 1 Monitor telemetrico S4 “Mortara” da aggiungere al progetto di teleassistenza, sorveglianza e monitoraggio remoto in favore dei pazienti ricoverati in Cardiologia e in Malattie Infettive dell’Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. 5 Tablet a disposizione dei pazienti Covid-19 in isolamento all’Ospedale San Marco di Catania, che avranno così la possibilità di videochiamare i propri cari e sentirsi meno soli. Dispositivi di protezione individuale al Reparto Pediatria San Marco di Catania. Una donazione di 1000€ all’Associazione Banco Alimentare della Sicilia – Onlus. Una donazione di 1000€ all’Associazione Amici della Casa della Speranza – Onlus”. Queste alcune delle parole scritte da Biagianti su Instagram.