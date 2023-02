La “zanzara” punge il Castrovillari poi Russotto: Catania vince 2-0

Il calcio, alla fine, resta un gioco semplice. Se davanti hai due mammasantissima che alla prima occasione fanno gol e dietro veri gladiatori che non fanno passare manco uno spillo, le partite le vinci facile. Sì, alla fine, il calcio è semplice e anche questo, se volete, è spettacolo. Ci saranno esami più duri per questo Catania in futuro ma intanto i tifosi si sono rifatti con gli interessi dopo anni di sofferenze vedendo la propria squadra imporsi dovunque in questo campionato di Serie D. Questo pomeriggio il Catania in un campo bruttissimo è riuscito a portare a casa i tre punti, come da pronostico, e stasera va alla festa di Sant’Agata con grande felicità a onorare la patrona. Contro il Castrovillari è arrivata prima la rete della "zanzara" De Luca che ha punto i calabresi nel primo tempo su assist di Chiarella e poi il secondo gol di Russotto subentrato nel quarto d'ora finale. Castrovillari rimasto in 10 per il rosso a Romanelli e partita in discesa per i rossazzurri che non hanno mai rischiato. Catania che non ha rivali di rango in questo campionato e gioca in pantofole anche dove il terreno è di patate.