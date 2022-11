Lamezia, per il big match contro il Catania apertura cancelli anticipata

Grande attesa per la sfida tra la capolista e la seconda in classifica

C'è grande attesa per il big match della dodicesima giornata di Serie D che nel Girone I mette di fronte la capolista Catania contro la seconda in classifica Lamezia Terme. Si giocherà in Calabria e si prevede il pubblico delle grandi occasioni. A riguardo c'è una nota della società ospitante: La Società FC Lamezia Terme comunica che in occasione della gara Lamezia Terme – Catania prevista in data Domenica 20 Novembre, l’ingresso al pubblico sarà consentito dalle ore 12:30 al fine di garantire il regolare afflusso, e si ricorda, inoltre, che l’area sarà interdetta alle autovetture. La Società augura a tutti una bella giornata di calcio all’insegna dello sport.