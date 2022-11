Lamezia Terme-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14:30 per il big match di Serie D.

Redazione ITASportPress

Lamezia Terme-Catania si gioca oggi, domenica 20 novembre 2022 alle ore 14:30. Si tratta del big match di Serie D tra la prima in classifica (gli etnei) a quota 31 e la seconda, distante a 21 punti. Una gara che potrebbe già dire molto sul primo posto finale in campionato della formazione rossazzurra.

Lamezia Terme-Catania, le ultime "È una partita importante ma non decisiva, la affrontiamo nel migliore dei modi. Sono queste, probabilmente, le gare più semplici da preparare per un allenatore". Sono state queste alcune delle parole in conferenza stampa da parte di mister Ferraro, allenatore del Catania. Pronta anche la replica di Novellidel Lamezia: "Gli stimoli non devono aumentare domani, sappiamo che il Catania è un grande avversario e il club ha fatto grandi investimenti. Dovrà essere una partita con rabbia positiva dentro e i calciatori dovranno essere liberi di testa. La mia squadra ha un grande potenziale ma serve più continuità".

Per sfidarsi le due squadre daranno il meglio in campo con moduli speculari. Entrambi i mister dovrebbeo puntare su 4-3-3. I padroni di casa con Addessi, Ferreira e Terranova, gli ospiti, probabilmente con Sarno, Jefferson e Russotto.

Probabili formazioni e dove vederla — Il match di campionato Lamezia Terme-Catania andrà in scena, come anticipato, oggi, domenica 20 novembre 2022. La sfida del campionato di Serie D sarà visibile in diretta e in chiaro sull’emittente siciliana Telecolor (canale 11 del digitale terrestre).

La partita potrà essere vista dagli appassionati anche in streaming in modo gratuito sul sito del canale. Ricordiamo che Telecolor ha acquistato i diritti di tutte le partite in casa e in trasferta della squadra rossazzurra.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

Lamezia Terme (4-3-3): Matalano; Miliziano, Silvestri, Cadili, De Luca; Borgia, Maimone, Cristiani; Addessi, Ferreira, Terranova. Allenatore: Raffaele Novelli.

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Sarno, Jefferson, Russotto. Allenatore: Giovanni Ferraro.