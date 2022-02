L’appello eloquente dei tifosi: “Il Catania deve essere salvato”

Striscione all'esterno dello stadio e i tifosi hanno mandato un messaggio chiaro

L'asta deserta ha spazzato via l’entusiasmo di una tifoseria passionale come quella del Catania assai delusa, preoccupata per il futuro del club. Nessuno vuole ripartire dai dilettanti e tutti vogliono voltare pagina e mettersi alle spalle la recente storia da incubo. I tifosi hanno lanciato un ultimo accorato appello. In uno striscione appeso all'esterno dello stadio Massimino, un messaggio rivolto dalla curva della tifoseria organizzata agli investitori invitati ad acquistare il club. "Nulla rimanga intentato, il Catania deve essere salvato". Ora l’ultima parola spetterà al Tribunale che potrebbe anche concedere una ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio in attesa che si faccia una nuova asta nella speranza che stavolta non vada deserta come quella dell'11 febbraio.