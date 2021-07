Le partite di Serie C visibili nel mondo sulla piattaforma 196 Sports

La piattaforma streaming 196 Sports, controllata da Mister C, offrirà su iOS, Android, Smart TV nonché su Cibor TV la visione delle partite della terza serie del calcio italiano

Redazione ITASportPress

Su 196 Sports, piattaforma controllata da Mister C, i milioni di tifosi e appassionati della Serie C del calcio italiano sparsi nel mondo potranno seguire la propria squadra del cuore. A partire dalla prossima stagione sportiva, infatti, 196 Sports trasmetterà in diretta su iOS, Android e Smart TV più di 1.100 partite della Serie C del calcio italiano, oltre a contenuti esclusivi, tra cui gli highlights delle gare, le interviste a calciatori e allenatori e tutte le curiosità sui 60 club della Serie C. Oltre alla visione su mobile e Smart TV, i clienti di 196 Sports potranno seguire le partite anche su CIBOR TV, decoder che permette agli italiani che vivono all’estero di vedere le gare indipendentemente dal paese in cui risiedono.

L’operazione è stata resa possibile grazie ad un accordo firmato da Lega Pro, la Lega Italiana Calcio Professionistico, proprietaria del canale Serie C TV, Eleven Sports, distributrice dello stesso canale, e Mister C, che ha l’obiettivo di massimizzare la distribuzione delle partite della terza serie calcistica italiana all’estero.

Partner esclusivo di 196 Sports per il mercato nordamericano, sarà North Sixth Group, con sede a New York, che supporterà le iniziative di marketing, vendita e servizio clienti per gli abbonati alla piattaforma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

“Ringraziamo Lega Pro ed Eleven per averci supportato e per averci scelto come partner globale di streaming per le partite della Serie C", ha dichiarato l'amministratore delegato di 196 Sports, Enrico Romagnoli. “I tifosi meritano una piattaforma di livello globale con un'esperienza visiva di alta qualità affinché possano godersi le partite dei loro club preferiti e rimanere aggiornati sulle ultime notizie, come se fossero in Italia. Siamo orgogliosi di offrire loro questa esperienza unica attraverso la nostra piattaforma 196 Sports e non vediamo l'ora di vivere molte, entusiasmanti stagioni calcistiche con i tifosi della Lega Pro".

“Siamo felici di poter raggiungere i milioni di appassionati della Serie C nel mondo” ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro. “Il nostro è il più grande campionato di calcio professionistico d’Europa, con 60 squadre in rappresentanza dei principali centri geografici d’Italia. Siamo orgogliosi di sapere che, d’ora in poi, il nostro prodotto riaccenderà i cuori dei milioni di tifosi che vivono all’estero. Vogliamo farli sentirsi a casa, come se fossero nella propria città d’origine, con i loro amici e con le loro famiglie”.

“L’obiettivo condiviso con i nostri partner è quello di raggiungere il numero più ampio possibile di appassionati di sport in tutto il mondo e di creare nuovo valore” ha dichiarato Giovanni Zurleni, Amministratore Delegato di Eleven Sports, “per questo insieme a Mister C e Lega Pro abbiamo voluto incrementare il nostro effort editoriale e posizionare il fan al centro della strategia di distribuzione del canale Serie C TV. Siamo felici di collaborare in un percorso di crescita comune”.

Per informazioni o per abbonarsi a 196 Sports, visita il sito www.196Sports.com.