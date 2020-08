Ledesma, ricordate l’ex Catania? Torna a giocare in Sicilia ma…è bloccato in Argentina

Pablo Ledesma, un passato in Serie A e quattro anni a Catania. Adesso il ritorno, sarà un nuovo giocatore del Messina, ma ci sono difficoltà per riportarlo fisicamente in Italia.

LA SITUAZIONE

Attraverso un comunicato la società siciliana informa che “sta utilizzando tutte le proprie risorse per accelerare l’iter burocratico che al momento tiene bloccato in Argentina l’ex Catania, nazione fortemente colpita dall’emergenza Covid-19“