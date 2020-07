Lega Pro, fissati gli adempimenti e i costi per l’iscrizione al campionato di Serie C 2020/21

Per ottenere l’ammissione al Campionato Serie C ogni società sportiva professionistica, in possesso del necessario titolo sportivo, deve ottemperare alle disposizioni – afferenti criteri legali ed economico-finanziari, criteri infrastrutturali e criteri sportivi ed organizzativi – previste dalla F.I.G.C. per il rilascio della Licenza Nazionale relativa alla stagione sportiva 2020/2021.

Anche per la stagione 2020/2021 il Sistema Licenze Nazionali adottato dalla F.I.G.C. è particolarmente rigoroso quanto agli adempimenti richiesti per l’ammissione e quanto alle scadenze ivi indicate; la F.I.G.C. ha più volte evidenziato come l’inosservanza del termine perentorio del 5 Agosto 2020.

