Lega Pro, Ghirelli: “Situazione Catania preoccupa da due anni. In ballo futuro di club prestigioso”

Il presidente della Lega Pro ha parlato della vicenda Catania

Nel corso di Rossoblù 85 è anche intervenuto ai microfoni di Antenna Sud Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, il cui primo pensiero è stato rivolto a Mario Macalli, suo predecessore, scomparso nei giorni scorsi: “Mario Macalli è stato per 18 anni a capo della lega di Serie C e ha lottato per costruire una lega che rappresentasse i comuni e che facesse dei settori giovanili risorse importanti per tutto il movimento calcistico italiano. L’unica riforma in 60 anni è stata la sua: passare a una Serie C da 90 a 60 squadre”.