Lega Pro, Macalli a ISP: “Il Catania non andava iscritto. Nessuno ha controllato…”

L'ex presidente della Lega Pro dice la sua sul caso Catania ai microfoni di Itasportpress

La situazione drammatica del Catania dal punto di vista finanziario fa discutere parecchio. La proprietà del club etneo non è riuscita neanche a pagare gli stipendi della nuova stagione e i calciatori stante l'insostenibilità del contesto, hanno deciso di mettere formalmente in mora la società al pagamento delle retribuzioni dovute, con l'assistenza dell'Assocalciatori. Molti addetti ai lavori si sono chiesti come mai il club etneo è riuscito ad ottenere l'iscrizione al campionato ottenendo l'ok dalla Covisoc pur presentando una situazione così pesante.