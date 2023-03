Lega Pro, Marani: “Ritorno del Catania celebra eccellente lavoro della società”

Il Catania torna in serie C con sei giornate di anticipo, ben 24 vittorie ed un ruolino di marcia trionfale che ha visto i rossoazzurri siciliani realizzare numeri da record. Ieri, con la vittoria a Caltanissetta per 4-1 contro il Canicattì, il Catania ha potuto festeggiare matematicamente la promozione staccando di ben 22 punti il Locri secondo. Solo una sconfitta in 28 giornate, con 3 pareggi. Un ritmo davvero difficile da reggere per le avversarie nel girone “I” della serie D 2022/23.