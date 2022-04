Lega Pro, uovo di Pasqua senza logo Catania e i tifosi si arrabbiano

Gli auguri di Buona Pasqua della terza serie professionistica hanno scatenato la rabbia di alcuni tifosi del Catania

Il Catania dopo essere stato escluso dal campionato, è finito anche fuori... dall'uovo di Pasqua della Lega Pro. Attraverso i propri canali ufficiali, la terza lega professionistica questa mattina ha voluto fare gli auguri di Buona Pasqua a tutti i tifosi delle squadre partecipanti al campionato. Cinquantanove e non più sessanta squadre dopo la cancellazione del club etneo a tre giornate dalla fine ed è per questo motivo che è stato escluso il logo col pallone e lo scudetttino con sopra l'elefante rossazzurro. Naturalmente molti tifosi del Catania si sono arrabbiati e hanno lasciato un messaggio non proprio augurale di Buona Pasqua alla Lega Pro. Anche oggi sul banco degli imputati c'è sempre il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli che sul Catania continua a commettere errori mortificando la passione dei tifosi rossazzurri.