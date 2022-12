Legrottaglie: “Petkovic era il nuovo Ibrahimovic ma a Catania non lo capirono”

L'ex difensore ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Bruno Petkovic con un tiro di sinistro di prima intenzione deviato da Marquinhos ha permesso alla Croazia di pareggiare contro il Brasile nella sfida dei quarti di finale in Qatar nei tempi supplementari. Poi ai rigori la squadra vice campione del mondo in carica ha eliminato i verdeoro di Neymar. Petkovic è l'eroe della nazionale di Dalic e a Catania lo ricordano ancora per la sua breve avventura in maglia rossazzurra quando era ancora una giovane promessa. Fu una intuizione dell'ex responsabile dell'area tecnica Pippo Bonanno che lo portò a Catania tramite il suo agente l'avv. Luigi Sorrentino prelevandolo da una squadra dilettantistica dalla Croazia.

Un fuoriclasse incompreso Nella squadra allenata da Maran nella stagione 2012/13 Petkovic si mise in evidenza e Nicola Legrottaglie che lo conosce bene ai microfoni di Itasportpress.it lo ricorda così: "All'epoca avevo notato quanto era forte Bruno perchè lo marcavo io in allenamento. Aveva una forza incredibile e avevo visto in lui delle qualità fuori dal normale tanto che qualche anno dopo provai a portarmelo all'Akragas ma lui scelse altre strade. Non era però disciplinato e questo gli ha rallentato la crescita. Costringemmo noi della vecchia guardia il mister Maran a farlo giocare visto che avevamo bisogno di un attaccante fisico e il tecnico lo mandò in campo contro la Lazio. Non fece bene in quella partita e uscì di scena. Se la dirigenza etnea fosse stata più lungimirante non avrebbe perso un calciatore così forte. A Catania è stata fatta una cattiva valutazione di Petkovic.

Il nuovo Ibra "Credo che non lo capirono che era un calciatore importante -sottolinea Legrottaglie-. Io lo vedevo come il nuovo Ibrahimovic visto la forza che metteva in campo. Anche lui non è riuscito a farsi capire dal club etneo anche se era molto giovane e veniva da un club dilettantistico croato quindi dovevano essere i dirigenti rossazzurri a capire lui e non viceversa. Si sa che i giovani non sono pronti e disciplinati. Il Catania ha perso una grande occasione e penso che la sua futura cessione avrebbe anche potuto ripagare un sacco di debiti del club. Va detto a onor del vero che Petkovic era individualista e non rispettava le regole. Nessuno però lo ha aiutato e le punizioni non servirono a nulla".