L’ex Catania Morimoto torna in Italia: ecco dove giocherà

Il Catania che ben figurava in Serie A tesserò a sorpresa il giapponese Takayuki Morimoto. Non fu una esperienza fantastica visto che il giapponese segnò pochi gol. Poi il trasferimento a Novara, prima di iniziare a girovagare per mezzo mondo. L'ultima avventura del classe '88 è stata a Taiwan con la maglia del Taichung Futuro, mentre la nuova avventura potrebbe essere ancora in Sicilia. Secondo quanto raccolto da TMW il giapponese sarebbe vicino all'accordo con l'Akragas in Serie D e se supererà le visite mediche già fissate sarà tesserato.