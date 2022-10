Licata-Catania, probabili formazioni e dove vederla

Licata-Catania giocheranno oggi, domenica 2 ottobre 2022 alle ore 15. Zero punti per i padroni di casa dopo due giornate del campionato di Serie D , punteggio pieno per gli ospiti che vantano due vittorie rispettivamente contro Ragusa e San Luca.

Licata-Catania si giocherà, come anticipato, oggi domenica 2 ottobre 2022 alle ore 15 per la terza gara del campionato di Serie D. Per tutti gli appassionati che vorranno vedere la partita in tv ci sarà modo di farlo. Infatti, la sfida verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre per i soli residenti in Sicilia).