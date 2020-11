Livorno, salta tesseramento di Mazzarani che ammette: “Adesso non so se potrò allenarmi col Catania”

Il Livorno del nuovo presidente Heller non potrà tesserare il centrocampista Andrea Mazzarani che avrebbe potuto indossare la maglia del club toscano previo la presentazione della fideiussione integrativa presso gli uffici della Lega Pro. L’ex Catania, però, non è stato contrattualizzato dal club labronico e in merito ha dichiarato: “Sono sinceramente dispiaciuto – si legge su LivornoToday -, speravo si trovasse una soluzione perché ormai mi sentivo parte di questa squadra. Adesso non potrò giocare fino a gennaio neppure col Catania e non so neppure con chi potrò allenarmi. Cosa succederà a gennaio non lo so davvero – dice Mazzarani -, vedremo se ci saranno le condizioni per tornare qui. Mi dispiace, non so cosa altro dire. Ho aspettato tanto e adesso mi trovo in questa situazione”.