LND, Catania eSports in campo nel girone A

Catania eSports nasce per abbinare l'emozione del gioco al senso di appartenenza, coinvolgendo gli appassionati che proiettano nel gaming l'orgoglio di rappresentare una realtà calcistica destinata a crescere in tutti i settori: i nostri player indossano la maglia rossazzurra durante le gare virtuali e sono parte integrante della grande famiglia Catania.

Gli e-Rossazzurri giocano le partite interne nella sala Spidibit, in via dei Salesiani 11 a Catania. Nel girone A, il primo dei tre da 14 squadre del “Campionato d’Italia digitale”, il Catania è attualmente sesto con 17 punti. Per proporre la tua candidatura invia un messaggio whatsapp al 3349459187 oppure scrivi a spidibitcatania@spidibit.com