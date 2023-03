Lo Monaco: “Giampaolo la delusione più grande a Catania. Il più bravo tecnico…”

L'ex ad del Catania Pietro Lo Monaco ha lanciato tanti allenatori durante la sua gestione nel club etneo. Alle pendici del vulcano arrivarono in Serie A dopo Pasquale Marino, Silvio Baldini, Walter Zenga, Gianluca Atzori, Sinisa Mihajlovic, Marco Giampaolo, Diego Simeone e Vincenzo Montella. Lo Monaco ha ammesso quali sono stati i migliori: "Da dirigente ne ho tenuto a battesimo tanti a Catania e mi piace ricordare Zenga, Mihajlovic, Simeone e Montella, quest'ultimo il più bravo come capacita' di esprimere lavoro in campo. Simeone e Mihajlovic due tecnici caratteriali che erano bravissimi a stimolare la squadra. Due veri condottieri. Zenga è stato a Catania un allenatore istrione, un giocherellone, un compagnone con i calciatori. Sapeva di calcio però l'ex portiere nerazzurro. Marco Giampaolo è stata una grande delusione e per lui ho sforato anche il budget del Calcio Catania. E' stato l'unico a portare a Catania il suo staff. E' stato esonerato con la squadra che aveva 22 punti in classifica e non era messa male. Diceva che Barrientos era un giocatore solo per il calcio a 5 mentre per me era il "calcio" in assoluto. Giampaolo era un allenatore didattico che lavorava in funzione di se stesso anzichè valorizzare il patrimonio giocatori del Catania che era un nostro obiettivo aziendale per sostenere il club attraverso le plusvalenze".