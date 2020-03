Lo Monaco: “La Serie C chiederà annullamento campionato…”

L’emergenza coronavirus potrebbe portare alla clamorosa sospensione definitiva dei vari campionati professionistici italiani. Non solo Serie A e Serie B, ma anche la Lega Pro. Lo ha detto esplicitamente Pietro Lo Monaco ai microfoni di Sportitalia, in collegamento streaming con la nota trasmissione sportiva. Le società di Serie C sono pronte a chiedere l’annullamento della stagione 2019-2020.

RICHIESTA – “Il 3 aprile ci sarà un’assemblea generale e si dibatterà di un’unica cosa: la volonta da parte di tutti i club di Serie C di presentare una richiesta per la chiusura del campionato”, ha detto Lo Monaco. “È impensabile continuare una stagione che per la Serie C vuol dire essere già fuori da ogni logica. Questo, di conseguenza, comporterà l’annullamento del campionato, la sospensione degli emolumenti e anche la restituzione delle fideiussioni”.