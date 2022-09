Lodi e Sarao fanno godere il Catania che passa a Ragusa

I big non tradiscono così come la meglio gioventù. Il Catania coglie la prima vittoria in campionato in Serie D con i ragazzi ma a incidere a Ragusa sono stati gli esperti visto che Lodi ha sbloccato la partita e poi Sarao ha firmato il 2-0 nel primo tempo. Due gol, ma potevano essere cinque, addirittura sei ma lì davanti è mancata la cattiveria e la lucidità. Il tecnico Giovanni Ferraro può guardare al futuro con ottimismo perché, al di là dei tre punti, il suo Catania oltre ai big sa che ha alternative valide. Il mister etneo oggi ha disegnato il Catania con il 4-3-3 con Somma e Lorenzini centrali e Castellini e Rapisarda terzini. In mezzo con Lodi gli interni sono stati Vitale e Rizzo. In attacco Sarao boa centrale con Chiarella a destra e De Luca a sinistra.

Il Ragusa non è stato a guardare e nella prima mezzora ha messo in difficoltà gli etnei. Tanta corsa degli iblei e alcuni pericoli ma è stato bravo il portiere Bethers che non si è fatto mai sorprendere. L’ivoriano Cess ha messo a nudo alcune lacune rossazzurre nel primo tempo ma non sono mancate le incertezze difensive del Catania che non è stato equilibrato nei primi 45' visto che gli interni di centrocampo si allargavano e lasciavano in mezzo solo Lodi che veniva fagocitato dagli avversari. Da sottolineare la fase offensiva rossazzurra che ha fatto bene il suo compito a Ragusa. Da bocciare il fondo del terreno dello stadio "Campo" molto sconnesso che ha condizionato il fraseggio del Catania che avendo più qualità tecnica è stato costretto a giocare con i lanci lunghi. Nella ripresa i ritmi si sono abbassati così come l’agonismo e il nervosismo che avevano caratterizzato i primi 45’ di gioco. Il Catania ha sciupato una colossale occasione per il tris con Andrea Russotto. Grande entusiasmo allo stadio ragusano con i tifosi del Catania che hanno gioito per la prima vittoria in campionato della squadra del patron Ross Pelligra.