Lugano, arrivo Lodi? I vecchi elefanti non hanno lasciato il segno a Cornaredo

Il Catania si priverà sicuramente di Francesco Lodi che chiude la sua lunga esperienza in maglia rossazzurra dopo aver mancato l’obiettivo Serie B. Il forte centrocampista di Frattamaggiore per il momento resta in un limbo anche perchè da Torre del Grifo fanno sapere che non sono arrivate offerte. Dopo le voci di un interesse della Juve Stabia, oggi il calciatore è stato accostato al Lugano. Ma dalla Svizzera è arrivata una netta smentita. Secondo il portale, sempre ben informato sull’ex squadra di Zeman, Ticinonline.ch, non c’è nulla di vero. “Una di quelle voci messe in giro dagli agenti per rendere un po’ più frizzante il mercato e, soprattutto, per “pubblicizzare” i loro giocatori. Questo ci hanno fatto intendere da Cornaredo” riporta il giornale online che chiude con una battuta: “I vecchi elefanti spesso non hanno lasciato il segno a Lugano…”. Il futuro di Lodi dunque non sarà in Svizzera.